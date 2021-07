L'OGC Nice boucle un nouveau renfort oranje signé Mino Raiola

Entre Mino Raiola et l'OGC Nice, c'est une affaire qui roule. Le truculent agent a déjà permis aux Aiglons de se renforcer cet été avec les arrivées de Calvin Stengs (22 ans, ex-AZ) et Justin Kluivert (22 ans, prêté avec option d'achat par l'AS Roma). Et ce n'est pas terminé.

Comme nous vous l'expliquions, le Gym travaillait sur le dossier Pablo Rosario (24 ans) depuis plusieurs jours. Une affaire désormais conclue si l'on en croit les informations de Nice-Matin publiées il y a quelques minutes.

Jeune mais expérimenté

Les pensionnaires de l'Allianz Riviera sont parvenus à un accord avec le PSV Eindhoven sur les bases d'un transfert à hauteur de 6 M€ plus bonus. L'international néerlandais (1 cape), qui était sous contrat jusqu'en juin 2023, a été autorisé à ne pas participer au 2e tour préliminaire retour de Ligue des Champions face à Galatasaray (5-1 à l'aller) pour finaliser son transfert.

Incontournable dans le onze du PSV depuis trois saisons (101 matches d'Eredivisie, 3 réalisations), le milieu de terrain paraphera un bail de quatre ans avec les Niçois. Christophe Galtier, qui a également accueilli Mario Lemina (27 ans) récemment dans ce secteur, se frotte les mains de l'acquisition de cet élément à la fois jeune et déjà expérimenté. Mino Raiola sans doute aussi.