Bayern Munich : Jérôme Boateng s'enflamme pour Hans-Dieter Flick

Vainqueur de la Ligue des Champions 2019/2020 suite à un succès 1-0 contre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich a parfaitement achevé sa saison. Le Rekordmeister s'est offert un triplé si on rajoute la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne et celui-ci ne souffre d'aucune contestation. Une performance impressionnante due en partie au nouveau coach Hans-Dieter Flick qui a su relancer la machine bavaroise. Dans un entretien pour Bild, le défenseur central allemand Jérôme Boateng (31 ans) a complimenté son entraîneur.

«C'est pour cela que je suis resté en janvier. Flick a montré sa confiance en moi, je n'ai jamais voulu rien d'autre. Je suis heureux de pouvoir le rembourser. Flick est une personne claire, il ne vous trompe pas. Mais en retour, il demande beaucoup. Il ne mâche pas ses mots et vous dit sur quoi vous devez travailler. Il a changé cette équipe» a commenté Jérôme Boateng. Décevant lors des deux dernières saisons, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 s'est totalement relancé sous les ordres d'Hans-Dieter Flick.