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Coupe du Monde

Brésil : Neymar déjà aperçu à un tournoi de poker de Las Vegas

Par Valentin Feuillette
1 min.
Neymar en pleurs, encore @Maxppp
Brésil 1-2 Norvège
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Le Brésil a quitté la Coupe du Monde 2026 après une élimination douloureuse en huitièmes de finale, battu par la Norvège (2-1 après prolongation). Malgré les attentes placées autour de la Seleção et de Neymar, la sélection brésilienne n’a pas réussi à aller plus loin dans le tournoi, provoquant une forte déception chez les supporters.

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Quelques jours seulement après cette sortie prématurée, Neymar a surpris en apparaissant à Las Vegas pour participer à un tournoi de poker. La présence du capitaine brésilien à cet événement a rapidement fait réagir sur les réseaux sociaux, certains y voyant un contraste marqué avec la déception encore récente liée à l’élimination du Brésil.

Pub. le - MAJ le
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