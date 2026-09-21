Kylian Mbappé met les choses au clair avec Ousmane Dembélé après la polémique du Ballon d’Or !

Kylian Mbappé a tenu à mettre fin aux spéculations autour d’une éventuelle tension avec Ousmane Dembélé, après la polémique née de ses déclarations sur le Ballon d’Or. Dans une interview accordée à France Football, le capitaine des Bleus avait notamment expliqué avoir toujours été vu comme l’élu, contrairement à son coéquipier, dont le parcours avait été marqué par plusieurs blessures.

La suite après cette publicité

Les propos de l’attaquant du Real Madrid avaient rapidement suscité des réactions, notamment de la part de Dembélé. Après la victoire du PSG contre Brest, le Ballon d’Or en titre avait même répondu en expliquant qu’il n’avait jamais été l’élu et qu’il avait surtout travaillé dur tout au long de sa carrière. Face aux interrogations sur leur relation, Mbappé a finalement pris la parole.

Mbappé a parlé à Dembélé

Alors que certains imaginaient un refroidissement entre les deux amis, qui se retrouvent ce lundi à Clairefontaine pour le rassemblement des Bleus, Mbappé a ainsi assuré dans un entretien à L’Équipe, lié à son rôle d’ambassadeur pour On, qu’aucune tension n’existait et que leur relation restait intacte. «J’en ai déjà parlé avec lui, il n’y a pas de tensions, je pense qu’il n’y a pas vraiment de problèmes à propos de ça, je suis vraiment très tranquille», a notamment déclaré le Français.

La suite après cette publicité

Le capitaine des Bleus a également estimé que cette polémique était surtout amplifiée par le contexte du rassemblement tricolore. «Après en période de Nations League et d’équipe de France, il faut toujours trouver un débat et je pense que celui-là il est bien trouvé», a-t-il ajouté. De quoi rappeler que, malgré la rivalité sportive autour du Ballon d’Or, Mbappé assure ne voir aucune fracture avec son coéquipier en sélection. Le rassemblement confirmera, ou non, ses dires…