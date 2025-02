La LFP dévoile déjà le calendrier de la saison 2025-2026

La saison 2024-2025 du football français n’est pas officiellement terminée que la LFP se penche déjà sur la saison prochaine. L’instance du foot français a publié un communiqué ce jeudi pour dévoiler les dates des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 du prochain exercice. Une saison marquée par la Coupe du Monde 2026 qui a donc obligé la LFP à s’adapter, sans oublier la CAN 2025 au Maroc. «La saison 2025/2026 sera notamment marquée par de nouvelles exigences internationales qui contraignent l’organisation des compétitions domestiques. En début de saison, la Coupe du Monde des clubs s’achèvera le 13 juillet 2025. En fin de saison, la Coupe du Monde 2026 exigera une mise à disposition des joueurs dès le 25 mai 2026. Enfin, le décalage de la période internationale de mars provoquera mécaniquement celui des huitièmes de finale des Coupes d’Europe et impliquera une fin de saison très chargée. Dans ce contexte, aucune date de repli ne sera disponible à compter du mois de mars pour les clubs engagés en Coupes d’Europe, à l’exception d’une date entre la 33e et la 34e journée de Ligue 1 Mc Donald’s», explique d’abord la LFP avant d’enchaîner.

«La reprise de la saison 2025-2026 s’effectuera le week-end du 15/16/17 août 2025. Une journée de championnat, la 10ème journée, sera programmée en semaine, le mercredi 29 octobre 2025. La 16ème journée prévue le week-end du 14 décembre 2025, sera la dernière de l’année civile 2025. La reprise s’effectuera avec la 17e journée programmée lors du week-end du 4 janvier 2026. La 34e et dernière journée se jouera le week-end du 16 mai 2026», ajoute également la LFP. «En Ligue 2 BKT, sous réserve de l’option choisie par le Collège de Ligue 2 qui se réunira le 4 mars prochain, la saison 2025/2026 de Ligue 2 BKT reprendra le week-end du 8 août 2025 ou bien le week-end du 15 août 2025, et se terminera le week-end du 10 mai 2026. Pour clôturer la saison, le play-off 1 opposant le 4e et le 5e de Ligue 2 BKT se déroulera le mardi 12 mai 2026. Le vainqueur de ce match affrontera le 3e de Ligue 2 BKT dans un deuxième play-off programmé le vendredi 15 mai 2026. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 1 McDonald’s aura lieu le jeudi 21 mai 2026 alors que le match retour se déroulera le dimanche 24 mai 2026. La double confrontation opposera le 16e de Ligue 1 McDonald’s au vainqueur des play-offs de Ligue 2 BKT. Le match aller des barrages d’accession à la Ligue 2 BKT se disputera le mardi 19 mai 2026 et le retour aura lieu le dimanche 24 mai 2026. Cette rencontre opposera le 16e de Ligue 2 BKT au 3e de National.»