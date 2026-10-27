PSG : Luis Enrique peut toujours compter sur ses remplaçants !
Longtemps tenu en échec par l’OL (2-0), le PSG a finalement trouvé la solution grâce à ses remplaçants. Tous impliqués sur les deux buts parisiens, les entrants de Luis Enrique ont une nouvelle fois démontré leur importance dans le collectif. Une satisfaction pour l’entraîneur espagnol, qui peut compter sur son banc malgré les nombreuses blessures en attaque.
Depuis son arrivée sur le banc du Paris Saint-Germain, Luis Enrique n’a cessé de marteler l’importance du collectif. Pour le technicien espagnol, les remplaçants ont un rôle tout aussi essentiel que les titulaires, et chacun doit être capable de faire la différence à tout moment. Une philosophie qui a régulièrement porté ses fruits ces dernières saisons, avec des joueurs sortis du banc capables de renverser le cours d’une rencontre. Et dans une période où le PSG doit composer avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia notamment, cette profondeur d’effectif prend encore davantage d’importance. Ce lundi soir, face à l’Olympique Lyonnais (2-0), les changements de Luis Enrique ont une nouvelle fois été déterminants.
Longtemps en difficulté face à un bloc lyonnais compact, les Parisiens ont dû attendre les entrées en jeu pour trouver la solution. Et tous les acteurs des deux buts sont sortis du banc ! Sur l’ouverture du score, Lucas Hernandez, entré quelques minutes auparavant, réalisait une belle percée avant de servir Mika Godts. L’ailier belge trouvait ensuite Senny Mayulu, lui aussi entré en cours de rencontre, qui décochait une frappe sèche pour tromper Dominik Greif. Sur le deuxième but, même scénario : Quentin Ndjantou, également lancé en cours de partie, adressait une passe parfaitement dosée à Godts, qui inscrivait son premier but sous les couleurs parisiennes. Une démonstration de l’impact des remplaçants, capables de débloquer une rencontre qui semblait jusque-là bien mal embarquée.
Les remplaçants décisifs
Interrogé sur cette réussite en conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché sa satisfaction, tout en insistant sur l’importance de l’ensemble de son groupe. « C’est une chose très importante, ils montrent leur niveau. Ces trois-là, mais aussi Beraldo et Lucas Hernandez. À chaque fois que tu as l’opportunité de jouer, c’est important de montrer. Ils méritent de jouer plus de minutes, c’est difficile de jouer dans cette équipe », a expliqué l’entraîneur parisien. L’Espagnol en a également profité pour adresser un message à son ailier géorgien, récemment opéré du genou après sa grave blessure. « J’en profite pour vous dire qu’on voudrait dédier cette victoire à Kvara. » Une manière de rappeler que le collectif parisien reste uni malgré les coups durs.
Même discours du côté de Senny Mayulu, auteur de l’ouverture du score et particulièrement heureux d’avoir contribué à la victoire. « Ça fait plaisir de marquer dans ce magnifique stade, d’aider l’équipe et de prendre l’avantage. On est tous prêts. Le coach nous dit de toujours être prêts, peu importe. On ne sait pas qui va commencer, mais peu importe, titulaire ou remplaçant, on donne le maximum pour remporter le match », a confié le jeune Parisien en zone mixte. Des propos qui illustrent parfaitement la mentalité instaurée par Luis Enrique. Dans une période marquée par les absences de plusieurs cadres offensifs, le PSG peut compter sur un banc impliqué et décisif. Une richesse qui pourrait s’avérer précieuse pour la suite de la saison.
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