Liga : Girona maîtrise l’Athletic Bilbao dans un scénario riche

Suite de la 23ème journée de Liga avec un déplacement loin d’être simple sur le papier pour Girona qui posait ses valises ce dimanche au Pays Basque pour y défier l’Athletic Bilbao au stade San Mamés, dans une rencontre qui sentait bon la poudre pour un ticket européen. Et la partie a débuté sur les chapeaux de roue pour les Catalans avec l’ouverture du score d’Aleix García sur une passe de Viktor Tsygankov (4e). Quelques instants plus tard, le latéral droit de Bilbao, Óscar de Marcos est fautif d’un CSC qui a permis à Girona de doubler la mise (19e). L’ancien Parisien, Yuri Berchiche est ensuite venu réduire le score pour les locaux du jour (35e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 7 Bilbao 32 23 9 5 9 33 26 7 10 Girona 30 23 8 6 9 36 35 1

Peu avant la pause, c’est le milieu défensif, Mikel Vesga qui a malencontreusement offert le troisième but des Catalans avec un nouveau CSC (45e+1). En seconde période, alors que les joueurs de Ernesto Valverde avaient bien repris du poil de la bête en dominant les débats après un premier acte bien terne de leur part, Raúl García, entré en jeu à la 46ème minute, a inscrit un but (89e) pour sauver l’honneur des Zuri-gorriak dans ce revers basque contre Girona (2-3). Au classement, les Blanquivermells grimpent à la 10ème position, tandis que les Leones restent à la 7ème place. Le weekend prochain, Girona se déplacera à Getafe et l’Athletic Bilbao ire au Rayo Vallecano, lors de la 24ème journée du championnat espagnol.

À lire

Real-Atlético : le boss des Colchoneros dézingue aussi l’arbitrage