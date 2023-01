OL : le départ de Karl Toko Ekambi à Rennes bouclé !

La suite après cette publicité

C’est bientôt la fin d’un feuilleton du côté du Rhône : selon nos informations, l’attaquant international camerounais Karl Toko Ekambi (30 ans), sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2024, a donné son accord au Stade Rennais pour un prêt sans option d’achat, valable jusqu’à la fin de la saison actuelle. L’occasion pour le club breton d’avoir une solution à moyen terme pour combler la longue absence prévue de Martin Terrier.

Auteur de 30 buts et 13 passes décisives en 84 matches avec la formation rhodanienne, le Lion Indomptable de 30 ans aura donc l’occasion de redorer son blason et retrouver son meilleur football, et ce après avoir été la cible de critiques et banderoles de la part des supporters du Groupama Stadium. Avec ses 160 matches en Ligue 1 (56 réalisations et 26 offrandes), KTE peut encore apporter à une équipe se battant pour les places européennes en 2022/2023. Le joueur va prendre la direction de la Bretagne ce soir et sa visite médicale est prévue ce jeudi.

