La diva Kylian Mbappé met l’Espagne dans une colère noire

Kylian Mbappé va rater le premier rendez-vous de Zinedine Zidane au stade de France. Ce soir face à l’Italie, le capitaine des Bleus sera Ousmane Dembélé. Son ami et compatriote avec lequel ses relations sont visiblement tendues depuis ses déclarations sur le Ballon d’Or. On ne sait pas si KM10, qui est actuellement blessé, passera une tête au match. Car l’ancien joueur de Monaco et du PSG était dans la capitale il y a encore quelques heures. Mercredi soir, le joueur de 27 ans a été aperçu tard dans la nuit en compagnie de sa copine Ester Exposito.

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Le couple s’est rendu au Boum Boum, une boîte de nuit. Cela intervient moins d’une semaine après le départ de Mbappé du rassemblement de l’équipe de France en raison d’une blessure après son but face à la Turquie vendredi dernier. Le Real Madrid a annoncé qu’il souffre d’une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche. Dix jours à deux semaines d’arrêt ont été évoqués par les médias espagnols, qui ont précisé que le joueur passé par Bondy avait évité le pire. Hier, El Chiringuito a donné des nouvelles du Français.

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Une soirée parisienne pendant sa convalescence

Un journaliste de l’émission présentée par Josep Pedrerol a expliqué que Mbappé «ne s’est pas rendu au centre de Valdebebas ces deux derniers jours», avant d’ajouter : «c’est un mystère. Il arrive blessé de France mais ne se soigne pas dans la ville où il joue.» Plus tard, AS a révélé que le Real Madrid a autorisé l’absence de KM10. Le quotidien madrilène a expliqué que sa blessure « ne nécessite qu’un repos actif et qu’il n’y aurait aucun avantage à ce qu’il se trouve à Valdebebas ». Sauf que le comportement de l’international tricolore fait tout de même grincer des dents en Espagne. D’autant que ce n’est pas la première fois qu’il fait ça.

La saison dernière, il s’était offert une virée en Sardaigne avec l’actrice espagnole alors qu’il était sur le flanc. Ce qui n’était pas passé chez nos voisins ibériques, qui ont pointé du doigt son manque de professionnalisme et son exemplarité. Ce qui est encore le cas ce vendredi. Radio Marca a été le premier à dégainer par l’intermédiaire de David Sánchez dans La Tribu. « Mbappé est un joueur spectaculaire. Il est, sans aucun doute, l’un des deux meilleurs au monde, mais il est très maladroit. C’est le seul joueur qui sait exactement comment énerver ses supporters chaque semaine. En l’occurrence, les supporters du Real Madrid. »

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La presse espagnole n’en peut plus de son attitude de star

Il poursuit : «on sort d’une saison où il a commis quelques erreurs et où les supporters madrilènes le lui ont bien fait savoir. Et maintenant, il recommence. Il voyage avec la France, joue pour la France, est déclaré forfait pour deux semaines, et au lieu de rentrer à Madrid, à Valdebebas, pour récupérer et permettre aux supporters du Real Madrid de constater qu’il se rétablit au centre d’entraînement du club qui le paie, il est de nouveau aperçu dans la capitale parisienne, en train de dîner avec sa compagne. Je le répète, il faut être maladroit pour trébucher deux fois sur la même pierre.»

Le journaliste précise : «à cela s’ajoutent la polémique des maillots de Ceuta et nous verrons ce qui se passera lors du match au Santiago Bernabéu contre Villarreal. Comme je l’ai dit, cela ne l’aide pas.» Un avis partagé par Juanma Castaño sur la COPE. « Si le joueur est en sélection et avec le Real Madrid, et qu’il doit se rendre en France pour faire examiner son genou, je pense qu’il devrait simplement rentrer. Il faut soigner son apparence. Le message qu’il envoie est que son genou était presque le cadet de ses soucis pendant ce voyage.» Mbappé, qui sera titulaire face à Villarreal selon El Chiringuito, ne fait toujours pas l’unanimité en Espagne, où on en a ras-le-bol de son attitude de star au-dessus de tout.