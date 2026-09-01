Manchester City et Chelsea tombent d’accord pour le transfert d’Enzo Fernandez

L’été a été actif pour Manchester City. En marge d’une saison qui se fera sans Pep Guardiola puisque c’est Enzo Maresca qui a pris sa suite, le club italien s’est affairé pour permettre au technicien italien d’avoir l’effectif le plus compétitif possible. Si certains éléments sont partis, le club anglais a déboursé plus de 311 millions d’euros avec notamment les arrivées d’Elliot Anderson (Nottingham Forest), Ayyoub Bouaddi (Lille), Allan (Palmeiras), Jeremy Monga (Leicester) ou encore Geronimo Rulli (Olympique de Marseille).

La suite après cette publicité

Les Cityzens ont néanmoins prévu de franchir la barre des 500 millions d’euros dépensés et ont déjà identifié deux nouvelles recrues à l’occasion du dernier jour de mercato. Offensivement, Iliman Ndiaye (26 ans) est attendu en provenance d’Everton pour 75 millions d’euros. Une sacrée arrivée en perspective pour les Mancuniens qui vont aussi se renforcer au milieu de terrain. Manchester City a fait depuis quelques jours d’Enzo Fernandez sa priorité pour accompagner les nouveaux arrivants Elliot Anderson et Ayyoub Bouaddi.

La suite après cette publicité

Un accord à 140M€

Voulant quitter Chelsea depuis de longs mois, Enzo Fernandez (25 ans) a poussé pour trouver un nouveau point de chute. Le joueur arrivé à l’hiver 2023 pour 121 millions d’euros chez les Blues y avait été incontournable pendant trois ans et demi avec 170 apparitions, 31 buts et 30 passes décisives. Le joueur, dont le contrat court jusqu’en juin 2032 avec les Blues, devrait finalement débarquer du côté de Manchester City comme l’annoncent Gianluca Di Marzio et L’Équipe.

Ainsi, les deux clubs auraient eu un accord oral ce mardi pour un transfert estimé à 140 millions d’euros hors bonus. S’il reste les derniers détails et le passage du milieu argentin à la visite médicale, tout semble boucler dans ce dossier. Collaborant pendant plus d’un an avec Enzo Maresca à Chelsea, Enzo Fernandez devrait retrouver son ancien entraîneur.