OM : Roberto De Zerbi prépare d’énormes surprises dans le choc contre le RC Lens

C’est le choc de cette 19e journée, qui a démarré hier soir par la victoire tardive mais non moins importante du PSG à Auxerre (1-0). Au coup d’envoi de cette rencontre au Vélodrome ce soir (21h05) entre l’OM et le RC Lens, c’est bien le club parisien qui sera le leader, deux points devant les Sang et Or, qui, en cas de succès, peuvent mettre l’OM à 11 longueurs. Un gouffre quasiment impossible à boucher d’ici la fin du championnat. C’est dire si l’affrontement de ce samedi est d’importance majuscule.

La suite après cette publicité

L’OM a besoin de se rassurer, trois jours après la gifle reçue à domicile contre Liverpool (3-0), et quatre avant son déplacement au Club Bruges où le club phocéen joue son avenir en Ligue des Champions. « On doit prendre des points contre le premier, nous refaire après le mauvais match de mercredi contre Liverpool et bien se préparer pour la prochaine rencontre de Ligue des champions. Si on gagne, on reviendra à cinq points, avec toute la phase retour à jouer, et on a les atouts pour faire mieux après », résumait hier Roberto De Zerbi en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Greenwood sur le banc

Pour mieux surprendre une équipe qui l’avait battu lors de la phase aller à Bollaert (2-1), l’Italien prépare plusieurs coups selon L’Equipe, et pas n’importe lesquels. Dans sa mise en place hier à l’entraînement, les deux nouvelles recrues, Quinten Timber et Ethan Nwaneri, ont enfilé les mêmes chasubles que les titulaires. « Il (Timber) est déjà prêt à débuter car il a joué tout le temps », reconnaissait d’ailleurs le technicien. Le Néerlandais pourrait démarrer associé à Höjbjerg dans l’entrejeu, entouré par Paixao à gauche et Weah à droite.

Nwaneri est lui attendu sur le côté droit de l’attaque, à la place d’un certain Mason Greenwood. C’est l’autre grande nouveauté attendue. L’Anglais débuterait sur le banc, lui qui est le joueur le plus utilisé de la saison par De Zerbi, et son meilleur buteur (20 buts toutes compétitions confondues). Malgré l’importance de ce match, l’Anglais devrait être mis au repos avant le match de C1 en Belgique mercredi. Il céderait sa place au joueur prêté par Arsenal pour accompagner Gouiri, encore préféré à Aubameyang, et Traoré.

La suite après cette publicité

Thauvin de retour au Vélodrome

Dans le reste de ce 3-4-3, Rulli sera titulaire, protégé par une défense où Nayef Aguerd ferait son retour dans l’axe, avec Balerdi à sa droite et Medina à sa gauche, laissant un Pavard en grandes difficultés face aux Reds sur le banc. Du côté de Lens, on note l’absence majeure de Baidoo, « touché à un ischio-jambier » indiquait hier Pierre Sage. Le coach lensois alignerait lui aussi un 3-4-3 avec Risser dans le but, Aguilar, Ganiou et Sarr en défense. Abdulhamid et Udol occuperaient les ailes avec le duo Thomasson-Sangaré dans l’axe. Thauvin fera son retour au Vélodrome comme titulaire devant afin d’accompagner Édouard et Saïd.