Qualifié pour l’Euro Espoirs 2027, le Portugal affrontait cet après-midi la Norvège. Une rencontre que les Lusitaniens ont remportée 1 but à 0 grâce à une réalisation de… Mezian Mesloub. À 17 ans, le milieu offensif du RC Lens disputait son quatrième match avec les Espoirs portugais.

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Une rencontre que le Lensois a donc scellée en marquant son tout premier but avec la sélection portugaise à cinq minutes de la fin. Une réalisation inscrite après un joli festival au milieu de deux défenseurs et conclue par une frappe du gauche imparable au ras du poteau.