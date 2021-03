OL - PSG : la réaction à chaud de Presnel Kimpembe

Un grand coup. En battant l'Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1 (4-2), le Paris Saint-Germain a réalisé la bonne opération du week-end en s'emparant de la première place du championnat de France. Mais surtout, les Parisiens ont impressionné dans le jeu avant de lever le pied après l'heure de jeu. Interrogé par Canal + au coup de sifflet final, le défenseur français Presnel Kimpembe a livré ses premières impressions sur ce résultat positif.

«On savait que Lille avait perdu. C'était le moment de se focaliser sur nous-mêmes et de ramener les trois points à la maison. On est plutôt contents. Comme tu l'as dit, on a fait 60 bonnes premières minutes, on a réussi à les mettre en danger. (...) On a réussi à mettre de l'impact dès le début du match, c'était le plus important aujourd'hui. C'était important de venir à Lyon et de gagner ce match. On doit aborder chaque mach comme une finale, c'est ce qu'on a fait ce soir», a lâché l'international français.