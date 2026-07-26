Tottenham : 446 jours sans jouer, l’incroyable calvaire de Dejan Kulusevksi

Formé à l’Atalanta, révélé à Parme, passé par la Juventus, avant de vraiment exploser du côté de Tottenham, Dejan Kulusevski (26 ans) semblait avoir trouvé le club idéal pour grandir dans le nord de Londres. En trois saisons avec les Spurs, il a su se montrer précieux, aussi bien sur un côté que dans l’entrejeu (146 apparitions pour 25 buts et 30 passes décisives). Un rôle central avec les Spurs qui parait cependant très loin. Lors de la saison 2024/2025 et malgré la décevante 17e place de Tottenham en championnat, il avait su sortir du lot avec 10 buts et 11 passes décisives en 50 matchs. Cependant, la fin d’exercice a été le début des problèmes pour le gaucher.

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Tout a basculé le 11 mai 2025 lors d’un match anodin de Premier League contre Crystal Palace (0-2). Alors que l’on disputait la 19e minute de jeu, Marc Guéhi est intervenu sur lui et il a dû quitter le terrain blessé au genou. Alors qu’au départ cela paraissait superficiel, la blessure était toutefois bien plus importante. « Nous confirmons que Dejan Kulusevski a subi une blessure à la rotule droite lors de notre match de Premier League contre Crystal Palace le week-end dernier. Suite à une consultation plus approfondie avec des spécialistes, le milieu de terrain a subi une intervention chirurgicale aujourd’hui et commencera immédiatement sa rééducation avec notre équipe médicale », confiait alors Tottenham dans un communiqué.

Dejan Kulusevski n’est pas encore vraiment de retour

Vainqueur de la Ligue Europa 2025 sans disputer la finale, Dejan Kulusevski découvrait qu’il allait manquer de longs mois. Mais alors qu’on s’attendait à le voir revenir pour la seconde partie de saison, il n’en a rien été. Un vrai coup dur pour Tottenham qui aura manqué d’un de ses meilleurs joueurs dans une saison galère où le maintien a été arraché de justesse. Son sélectionneur avec la Suède, Graham Potter, était aussi déçu du retour tardif de son poulain. « Dejan progresse, mais pas aussi vite que nous l’aurions souhaité », avouait-il en mars dernier avant les barrages pour la Coupe du Monde 2026.

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Toujours pas sur les terrains, Dejan Kulusevski sortait alors du silence fin mars : « pour clarifier les choses, je boite, car j’ai subi une petite intervention au genou il y a deux semaines. On est intervenu et on a retiré ce qui n’aurait pas dû être là. Mon genou va beaucoup mieux maintenant. Merci pour tout votre soutien. » Des propos rassurants, mais qui n’ont pas vraiment été suivis dans les faits. Alors que son coéquipier James Maddison a pu revenir sur la fin de saison suite à une autre grosse blessure, Dejan Kulusevski aura finalement connu un exercice blanc qui lui aura même fait manquer la Coupe du Monde 2026 avec la Suède. Alors qu’il a encore deux ans de contrat avec Tottenham, Dejan Kulusevski tentera de revenir sur les terrains au cours du prochain exercice.

S’il continue de travailler en vue de la reprise de la saison qui aura lieu le 22 août contre Brentford, les derniers signes ne sont pas si rassurants. Toujours en préparation du côté du centre d’entraînement des Spurs, Dejan Kulusevski ne fera pas la tournée pré-saison en Asie et son retour pour l’entraînement collectif reste flou. « Pour Kulusevski, nous devons voir dans les prochaines semaines. C’est un joueur important. Après une saison complète sans match, nous devons analyser la situation avec la plus grande précision et ne prendre aucun risque, d’abord pour lui, puis pour nous », s’est montré prudent le coach Roberto De Zerbi. Ce n’est pas encore la fin du calvaire pour Dejan Kulusevski.