Ligue des Champions : du très beau monde pour PSG-FC Barcelone

C’est le choc de cette 3e journée de Ligue des Champions. Le PSG reçoit le FC Barcelone au Parc des Princes, qui affiche complet. À cette occasion, de très nombreuses personnalités de tous horizons se sont données rendez-vous, à commencer par les anciennes stars du foot comme Patrick Kluivert, Sabri Lamouchi, Ali Bernabia, Luis Fernandez, Maxwell et Juan Pablo Sorin. Alain Cayzac, Robin Leproux et Michel Denisot, tous anciens présidents du club, sont également présents en tribunes.

La suite après cette publicité

Ils sont accompagnés par des célébrités de premier plan comme le chanteur Lenny Kravitz, les humoristes Jamel Debbouze et Malik Bentalha, l’acteur Raphaël Quenard, le judoka Teddy Riner. Deux joueurs de NFL, Alvin Kamara et Cameron Jordan, sont aussi devant le match. Le nageur qatari Yacob Alkhulaifi, le streameur Kai Cenat, le DJ Francis Mercier et l’actrice Olivier Palermo sont dans les gradins.