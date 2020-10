Inter : Christian Eriksen évoque son temps de jeu

Arrivé en provenance de Tottenham à l’Inter au cours du dernier mercato hivernal, Christian Eriksen ne vit, depuis ce jour, pas un long fleuve tranquille au sein de l’effectif nerazzurro. Pourtant, l’international danois semble avoir eu sa chance. Avec pas moins de 17 matches de Serie A disputés la saison dernière lors de la deuxième partie de saison, l’ancien des Spurs n’a inscrit qu’un petit but pour seulement deux passes décisives. Un bien maigre bilan qui a poussé Antonio Conte à l’inviter à s’installer sur le banc des remplaçants. Cette saison, le milieu de terrain offensif de 28 ans a disputé quatre rencontres de Serie A et les deux premiers matches de poule en Ligue des Champions. Résultat, le natif de Middelfart est une nouvelle fois rentré bredouille à la maison, sans aucun but ni dernière passe. Questionné par des supporters scandinaves sur son temps de jeu à Milan comme le rapporte Calciomercato, le Danois a opté pour une réponse assez banale, demandant à ces derniers de poser cette question à son entraîneur et non à lui.

«Pourquoi est-ce que je ne joue pas ? Demandez cela à l'entraîneur Antonio Conte... Appelez l'entraîneur et parlez-lui, car les décisions sont les siennes. Dans le football, il y a toujours des périodes de hauts et de bas, seulement pour quelques-uns il y a toujours des bonnes. Comment gérer les critiques ? Je me suis amélioré pour ne pas y penser, car tout le monde a une opinion. Surtout maintenant que j'ai déménagé en Italie, où tout le monde a une opinion. Il s'agit de faire confiance à votre entourage et ne pas écouter le reste», a ainsi dit le milieu de terrain de l’Inter avant de conclure sur ses ambitions de fin de carrière. «Terminer à Odense (Danemark) ? Je ne l'exclus pas. Après tout, nous avons maintenant aussi acheté une maison à Odense, donc je pense que notre base familiale plus tard sera Odense. Alors je pourrais aussi bien finir là-bas s'ils me veulent.»