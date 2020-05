PSG : le souhait d'Unaï Emery pour le futur de Jesé Rodriguez

Recruté sous Unaï Emery au PSG, Jesé Rodriguez n'a jamais convaincu. L'attaquant recruté 25 M€ est considéré comme l'un des plus gros flops parisiens depuis la reprise du club par les Qataris et cumule les prêts depuis trois ans (Las Palmas, Stoke City, Betis Séville et désormais au Sporting Portugal). Dans une interview donnée au quotidien espagnol As, Unaï Emery a regretté la tournure qu'ont pris les événements pour Jesé. Il en a profité pour lui adresser un conseil pour la suite de sa carrière.

«Il est vrai qu'il avait un beau futur devant lui. Mais il est encore temps pour lui de démontrer son potentiel, et je lui souhaite vraiment de réussir, parce que c'est un super gamin et qu'il mérite de prendre du plaisir, car une carrière de football passe très vite», a-t-il déclaré. Âgé de 27 ans, l'ancien élément du Real Madrid a encore de belles années devant lui. Pour cela, il lui faudra trouver une stabilité et ce n'est certainement pas au Paris Saint-Germain que cela arrivera.