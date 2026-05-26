Sergio Conceicao va quitter Al-Ittihad

Sérgio Conceição s’apprête à quitter ses fonctions d’entraîneur d’Al Ittihad. Selon plusieurs sources, le technicien portugais et le club saoudien ont trouvé un terrain d’entente pour mettre fin à leur collaboration d’un commun accord, marquant ainsi la fin de son aventure à la tête de l’équipe.

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Actuellement, l’entraîneur règle les derniers détails contractuels liés à son départ. Une fois ces formalités finalisées, Sérgio Conceição sera officiellement libre sur le marché, se rendant ainsi disponible pour relever de nouveaux défis sur les bancs des clubs européens. Pour rappel, Ittihad a fini cinquième cette saison en Saudi Pro League.