Le PSG se sépare de Mauricio Pochettino

La suite après cette publicité

Ce n'était plus qu'un secret de polichinelle, et ce, depuis de nombreux mois déjà. Mais le Paris Saint-Germain a enfin rendu cela officiel, en annonçant ce mardi le départ de Mauricio Pochettino de son poste d'entraîneur du club rouge et bleu. Une issue qui semblait inévitable et renforcée par l'arrivée récente de Luis Campos au poste de conseiller sportif du champion de France en titre, après la fin de l'aventure pour l'ex-directeur sportif Leonardo.

« Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino.L’entraineur argentin et son staff avaient rejoint le club de la capitale en janvier 2021. Ancien capitaine des Rouge et Bleu, il a effectué 84 matches sur le banc parisien avec un bilan de 55 victoires, 15 matches nuls et 14 défaites toutes compétitions confondues. Sous sa direction, le Paris Saint-Germain a remporté le Trophée des Champions 2020, la Coupe de France 2021 ainsi que le 10e titre de champion de France de son histoire, en avril dernier.Le club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir», précise le communiqué publié par le Paris SG pour l'occasion.

Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino.



Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

Pochettino, un échec à oublier

Le technicien argentin de 50 ans quitte ainsi le Parc des Princes seulement un an et demi après son arrivée, le 2 janvier 2021. Si son aventure avait démarré par un succès contre l'OM (2-1) au Trophée des Champions 2020 (à l'époque reporté à cause de la pandémie de Covid-19), ses six premiers mois resteront décevants. Malgré une victoire en Coupe de France aux dépens de l'AS Monaco (2-0), Mauricio Pochettino a vu Christophe Galtier et le LOSC Lille rafler la mise en Ligue 1, alors qu'il a buté sur le Manchester City de Pep Guardiola en demi-finales de Ligue des champions.

La saison écoulée, en 2021-2022, le PSG a certes récupéré son trône dans le championnat de France, mais, malgré le mercato XXL réalisé par la direction parisienne (Messi, Ramos, Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum), le PSG s'est arrêté en huitièmes de finale sur la scène européenne, la faute, aussi, à un très grand Karim Benzema avec le Real Madrid. Sans oublier les échecs en Coupe de France (élimination en 32èmes de finale contre l'OGC Nice), ainsi que lors du Trophée des Champions 2021 (0-1 face au LOSC).

Galtier pour (enfin) faire briller les stars ?

Plus que la difficulté à triompher dans les compétitions, c'est surtout dans le jeu que Mauricio Pochettino a échoué. Jamais, ou trop rarement, l'ancien coach de Tottenham n'aura été en mesure de faire de son effectif de qualité une machine bien huilée, proposant régulièrement un spectacle décevant à ses supporters. Qu'ils se rassurent, la route de leur club et celle de Pochettino sont désormais séparées. Luis Campos et Nasser-Al-Khelaïfi ont en tout cas décidé de miser sur Christophe Galtier pour prendre la main sur ce groupe rouge et bleu. À l'ancien coach de l'ASSE, du LOSC et de l'OGC Nice de remettre Paris sur le droit chemin.