Coupe du Monde 2026 : le Canada tremble déjà de honte

À quelques jours seulement du coup d’envoi de sa Coupe du Monde, le Canada avance avec un mélange étrange de fierté nationale et d’inquiétude grandissante. Le pays s’apprête à accueillir la planète football dans une atmosphère de fête qui envahit déjà Toronto et Vancouver, où les hôtels affichent complet et où les infrastructures vivent au rythme du Mondial. Pourtant, derrière les images de célébration et les promesses d’un tournoi historique, un doute s’est installé autour de la sélection de Jesse Marsch. Organisateur pour la première fois d’une Coupe du Monde masculine, le Canada rêvait d’arriver au rendez-vous porté par une dynamique irrésistible. Au lieu de cela, les Rouges donnent l’impression d’une équipe encore en chantier, freinée par les blessures, les incertitudes et une préparation qui n’a jamais vraiment décollé. L’ombre d’un faux départ plane désormais sur un groupe qui ouvrira la compétition devant son public avec le poids immense des attentes nationales.

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Cette inquiétude n’a pas empêché pas la fédération de croire en son projet. Fin mai, la fédération canadienne a d’ailleurs choisi de prolonger Jesse Marsch jusqu’en 2030, preuve d’une confiance totale accordée à l’ancien technicien de Leeds malgré l’approche du plus grand rendez-vous de l’histoire du football canadien. Mais cette marque de stabilité contraste avec les signaux envoyés par le terrain. Alphonso Davies demeure diminué physiquement, Moïse Bombito revient tout juste de blessure et plusieurs cadres ont passé ces dernières semaines à retrouver du rythme plutôt qu’à peaufiner des automatismes. Marsch continue de défendre son groupe avec conviction et refuse toute lecture pessimiste de la situation. Mais à mesure que le compte à rebours s’accélère, les certitudes semblent moins nombreuses que les questions. Dans un tournoi où l’émotion peut soulever une nation mais où la moindre faille est immédiatement sanctionnée, le Canada ne donne pas encore l’image d’un hôte prêt à embraser son Mondial.

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Pas d’inquiétude en interne mais…

Les résultats des matches amicaux n’ont rien fait pour dissiper les doutes. Début juin, les Canadiens ont certes dominé l’Ouzbékistan sur le score de (2-0) à Edmonton grâce à Jonathan Osorio et Jayden Nelson, mais la prestation a laissé apparaître plusieurs fragilités défensives et un manque de réalisme offensif inquiétant. Quelques jours plus tard, la répétition générale contre l’Irlande devait servir de déclaration d’intention. Elle s’est transformée en occasion manquée. Malgré une première période encourageante et une ouverture du score provoquée par un but contre son camp irlandais, le Canada a été rejoint après la pause et a dû se contenter d’un nul (1-1) devant son public montréalais «Je ne suis pas ici pour répondre à un tas de questions négatives. Si vous me posez une question négative, je vais simplement passer à la suivante. Je vais rester positif. Je ne suis pas là pour répondre à des questions négatives. Il faut marquer des buts, et on le fera. Nous avons la puissance de feu. Je le sais. Et je sais que les buts ne sont pas venus, et je n’ai cessé de dire qu’ils allaient venir, et je le répète : ils vont venir. Il faut réussir davantage d’actions. Il faut prendre les bonnes décisions, et, quand nous créons certains surnombres – et nous en avons créé –, il faut que ce soit plus propre dans la dernière action. Il faut combiner vite, pour que ça mène à un centre, à quelque chose devant le filet, à quelqu’un qui prend tout le monde de vitesse et tire dans le coin du but. On va continuer de travailler sur les petites choses», a détaillé Marsch. Plus préoccupant encore, l’équipe a une nouvelle fois peiné à convertir sa domination en occasions franches.

À moins d’une semaine du choc inaugural contre la Bosnie-Herzégovine, cette impression d’inachevé nourrit un malaise que même les discours optimistes du sélectionneur ne parviennent plus totalement à masquer. Au milieu de ce ciel chargé, une éclaircie porte toutefois un nom grâce à l’ancien de l’OM, Ismaël Koné. Critiqué après une sortie discrète face à l’Ouzbékistan, le milieu montréalais a répondu avec caractère contre l’Irlande, retrouvant cette fluidité, cette audace et cette élégance balle au pied qui avaient séduit l’Europe. Son réveil tombe au meilleur moment pour une sélection qui manque parfois de créativité dans les trente derniers mètres. La saison écoulée à Sassuolo lui a permis de retrouver du temps de jeu, de la confiance et surtout une place centrale dans un projet où son talent peut enfin respirer. Face aux Irlandais, il a rappelé pourquoi Jesse Marsch le considère comme un futur titulaire incontournable du Mondial. « Je l’ai repris après le match contre l’Ouzbékistan, car j’avais l’impression qu’il se contentait de flotter sur le terrain, beaucoup trop lent et pas assez intense. Aujourd’hui, il a tout ressaisi et a livré une prestation complète : balle au pied, il a gagné ses duels, ses duels aériens, il a récupéré les ballons perdus. Balle au pied, il a percuté, il a su créer du danger. Depuis le début, j’ai toujours imaginé Ismaël comme un joueur intense, doté d’une capacité à se déplacer balle au pied que les équipes ne peuvent pas vraiment contrer. C’est un atout majeur pour nous». Dans un Canada qui cherche encore ses repères avant d’entrer dans l’arène, Koné apparaît aujourd’hui comme l’un des rares motifs d’enthousiasme pur. Le Mondial débute dans quelques jours et la nation entière retient son souffle. Si le pays organisateur tremble déjà de honte à l’idée d’un faux pas à domicile, il peut encore espérer que le génie discret de son numéro huit transforme l’angoisse en exaltation.