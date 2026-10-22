PSG : les trois nouvelles options pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia

Hier, le Paris Saint-Germain et Khvicha Kvaratskhelia ont vécu une triste journée, au lendemain de la victoire en Ligue des Champions face au FC Barcelone (4-2). Le club de la capitale a confirmé que l’ailier géorgien a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et qu’il serait indisponible durant de longs mois. Immédiatement, une question se pose : qui pour remplacer « Kvara »?

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Comme évoqué hier, Luis Enrique dispose d’un remplaçant naturel pour son numéro 7 : le Belge Mika Godts. Ce dernier est encore en rodage, mais il a laissé entrevoir quelques promesses. L’ancien Monégasque Maghnes Akliouche constitue également une possibilité. Très apprécié par son entraîneur pour sa technique et sa polyvalence, le joueur arrivé à Paris cet été a l’avantage de pouvoir évoluer sur les deux côtés de l’attaque, tout comme au milieu de terrain. Il en va de même pour Désiré Doué.

Le PSG compte sur Mayulu et Ndjantou

Quelques heures après l’annonce du diagnostic, L’Équipe expliquait que la possibilité d’enrôler un ailier gauche lors du prochain mercato d’hiver n’était pas à exclure. Ce matin, le quotidien sportif ainsi que Le Parisien assurent qu’une nouvelle option est envisageable : faire monter Nuno Mendes d’un cran. Le latéral gauche portugais est un vrai dynamiteur et son profil tranchant pourrait parfaitement convenir.

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Reste que cette option n’est encore qu’une hypothèse. Tout d’abord parce que le Lusitanien est blessé pour encore « quelques semaines ». Ensuite, son repositionnement obligerait Luis Enrique à revoir la composition de sa défense, avec comme potentielles solutions de repli Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, voire Warren Zaïre-Emery — même si ce dernier est nettement plus à l’aise lorsqu’il dépanne à droite. Enfin, le PSG a fait savoir au Parisien que Senny Mayulu et Quentin Ndjantou « sont appréciés et auront leur rôle à jouer dans la rotation » qui va plus que jamais s’imposer au technicien asturien.