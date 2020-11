EdF : N'Golo Kanté ravi de rejouer avec Paul Pogba

Buteur contre le Portugal samedi soir en Ligue des Nations (5e journée), N'Golo Kanté a offert une victoire précieuse à l'équipe de France (1-0), qui disputera le Final Four l'an prochain. Outre son but, le milieu de terrain de Chelsea a rayonné dans l'entrejeu, et son entente avec ses coéquipiers a encore été très bonne.

L'ancien joueur de Leicester City, lui, a forcément pris du plaisir. Et au micro de TF1 pour «Téléfoot», le joueur de 29 ans a parlé de sa relation avec Paul Pogba : «ça faisait un moment qu'il était blessé et que je n'avais pas joué avec lui. On se rappelle de la Coupe du monde qu'on avait pu faire ensemble : c'est un plaisir de jouer avec Paul.» Une bonne connexion.