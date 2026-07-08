Le Parlement européen s’invite dans la controverse autour de la décision de la FIFA de lever la suspension infligée à l’attaquant américain Folarin Balogun après son carton rouge. Un groupe d’eurodéputés a lancé une initiative demandant aux fédérations européennes de football de réclamer une enquête sur le rôle du président de la FIFA, Gianni Infantino, afin de déterminer si des pressions de l’administration américaine ont pu influencer le processus ayant conduit à l’autorisation donnée au joueur de disputer le huitième de finale face à la Belgique, perdu finalement (4-1) par les États-Unis. Dans une lettre adressée aux 27 fédérations de l’Union européenne, les parlementaires estiment qu’« il est temps pour les associations européennes de football, qui sont toutes membres de la FIFA, d’intervenir et de demander à la FIFA d’enquêter sur les processus décisionnels » liés à l’affaire Balogun.

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Les signataires dénoncent une décision qu’ils jugent contraire aux principes d’indépendance et de neutralité de l’instance mondiale. « Une fois de plus, nous avons vu Infantino et la FIFA céder aux exigences de l’administration Trump », a déclaré l’eurodéputé Barry Andrews, l’un des initiateurs du courrier, qualifiant la décision de « honte et de perversion de la justice ». Les députés demandent que « les hauts responsables de la FIFA soient tenus responsables s’il existe des preuves suggérant qu’ils enfreignent les règles de neutralité politique ». La polémique fait suite à l’appel reconnu par Donald Trump à Gianni Infantino au sujet du carton rouge de Balogun, le président américain affirmant toutefois n’avoir formulé aucune demande particulière. La FIFA assure de son côté que sa commission disciplinaire reste indépendante.