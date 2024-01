Vidéo : X s’enflamme pour Barcola

Ce dimanche soir, le Paris Saint-Germain se rendait à Lens pour le choc de la 18ème journée de Ligue 1. Le club de la capitale avait démarré l’année 2024 de la meilleure des manières, en remportant le Trophée des Champions et en se qualifiant pour les 16es de finale de Coupe de France. De retour aux choses sérieuses et avec un déplacement périlleux chez le RC Lens, les Parisiens avaient l’occasion de s’envoler au classement, après la défaite des Niçois à Rennes.Dans un match serré, le club de la capitale s’impose 2-0 grâce notamment à un but de Barcola et de Mbappé. Auteur d’une grosse prestation face aux lensois, l’ancien lyonnais s’est fait remarquer sur les réseaux !

