Le PSG temporise dans le dossier du Parc des Princes, l’Italie tremble avant son match décisif

Le PSG fixe un délai pour le dossier du Parc des Princes

En France, Le Parisien indique que le Parc des Princes ne sera pas vendu cet été. Malgré le souhait du nouveau maire de la ville Emmanuel Grégoire qui déclarait hier au micro de France Info vouloir parvenir à un accord avec le club de la capitale d’ici à la fin de l’été, le média précise que le PSG souhaite attendre les conclusions des études sur les sites de Massy et Poissy qui devraient être rendu à fin de l’été et que les obstacles sont encore nombreux. Et parmi eux, le prix et les échanges s’annoncent âpres. Autre point d’interrogation, l’aménagement de la porte de Saint-Cloud qui devra correspondre aux attentes du club qui souhaite étendre son activité autour de l’enceinte. De nombreux obstacles restent encore à éclaircir pour faire basculer la capacité du stade du PSG de 48 000 à près de 60 000. Toutefois, le dynamisme affiché par le nouveau maire pourrait faire pencher la balance en sa faveur précise le média.

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L’Italie se prépare à une soirée hostile

En Italie, le barrage européen face à la Bosnie, synonyme ou non de qualification pour la Coupe du Monde après 12 ans d’attente, cristallise forcément toute l’attention. « Ça vaut un mondial » s’exclame la Gazetta Dello Sport qui affiche fièrement le onze qui devrait débuter pour ce match capital. « Toute l’Italie à la conquête de l’Amérique » indique le journal au papier rose dans ses pages intérieures. Après les fiascos humiliants contre la Suède et la Macédoine du Nord lors des deux dernières qualifications à la Coupe du Monde, l’Italie ne veut pas revivre ce scénario cauchemardesque. Pour le Corriere dello sport, cette fois-ci c’est la bonne et le paradis ne peut plus attendre. Toutefois, de l’autre côté des Alpes, on se méfie d’un adversaire qui ne sera pas facile à manœuvrer. Une Bosnie avec la tête haute tentera de déjouer les plans de Gennaro Gattuso. Cette rencontre porte déjà l’étiquette d’un match de la peur. Le décor promet d’ailleurs une soirée particulièrement hostile pour les Italiens. Au stade Bilino Polje, l’un des stades les plus intimidants d’Europe de l’Est, l’ambiance peut rapidement devenir irrespirable pour les équipes visiteuses et la ferveur du public de Zenica transforme souvent ce stade compact en véritable chaudron. Et ce ne sont pas les déclarations du coach Bosnien Sergei Barbarez qui vont rassurer les Italiens. Présent face à la presse, l’entraîneur ne compte pas prôner le beau jeu, mais simplement vouloir marquer un but puis mettre le bus devant les buts. Une Italie en terrain hostile à qui rien ne sera donné dans ce match crucial.

L’attaque de la France choque le monde

« Show devant » placarde L’Équipe en Une au sujet de l’attaque de l’équipe de France qui fait saliver la planète entière. « Une attaque à un milliard » précise le quotidien. Loin du désert offensif de l’Euro 2024, les Bleus s’avancent cette fois-ci avec un réservoir qui impressionne. Le quotidien a ainsi additionné les valeurs marchandes de tous les attaquants tricolores sélectionnés cette saison selon le site spécialisé transfermarkt pour un montant de 967 millions d’euros. Avant de savoir si cela permettra aux Bleus de décrocher une troisième étoile, ça a au moins le mérite d’impressionner. Même constat du côté du Figaro qui fait le comparatif avec les autres nations et indiquent qu’aucune d’entre elles n’a de joueurs offensifs comme la France. Un vivier qui regorge de talent, mais pour Didier Deschamps, il faudra trancher. Le sélectionneur a l’embarras du choix et devra statuer sur ce qu’il a pu observer et les échéances en club à venir. Pour rappel, le sélectionneur adressera sa dernière liste définitive le 14 mai prochain.