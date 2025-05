Dembélé "autiste", Jorge Sampaoli se justifie

« Je dois vous interroger sur une phrase qui vous hante : Dembélé joue comme un autiste ». C’est la dernière question d’une longue interview menée par Sport avec Jorge Sampaoli, ancien entraîneur de l’OM, de la sélection argentine et plus récemment, de manière très éphémère, du Stade Rennais. Lors de l’Euro 2024, en guise de consultant, Sampaoli avait ainsi qualifié le style de Dembélé, dans un entretien à So Foot. « Il joue comme un autiste. Il commence l’action et la termine tout seul. Il n’a pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même », avait-il notamment déclaré.

Sauf que depuis, Ousmane Dembélé s’est transformé en machine à marquer avec le PSG, à la surprise générale. Ce qui oblige un peu Sampaoli à tempérer son avis d’alors. « J’étais très mauvais pour m’exprimer. Je suis très émotif et passionné, et tout ce que je voulais dire c’est que Dembélé n’est pas un joueur qui combine. Il regarde ses adversaires et le but bien plus que ses coéquipiers. Pour moi, c’est l’un des meilleurs du monde, mais dans un contexte comme celui du Barça, où les combinaisons sont nécessaires, il s’isole et n’est pas aussi performant. Il joue son jeu, il le fait très bien, mais j’accorde beaucoup d’importance au football de combinaison », a ainsi précisé Sampaoli.