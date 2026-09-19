La contre-attaque de José Mourinho face aux détracteurs du Real Madrid !

Il ne faut jamais agacer José Mourinho. Réputé pour son franc-parler, le technicien portugais l’a d’ailleurs rappelé aux différents journalistes, présents lors de la conférence de presse, ce samedi, à 24 heures du derby entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid (16h15). Interrogé sur les faiblesses observées après les récents résultats décevants, notamment au Metropolitano, le Special One n’a pas manqué de rappeler les difficultés actuelles, sans pour autant ternir le travail entrepris avec ses joueurs.

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« Je ne sais pas si je parviendrai à faire en sorte que l’équipe donne 100 %, mais c’est mon intention, et celle de mes joueurs aussi. Pourtant, je ne sais pas si j’y arriverai. Nous avons joué beaucoup de matchs à la suite rapidement, mais nous avons réussi à corriger quelques choses ; c’est un processus. Nous devons nous améliorer. Mais nous devons aussi obtenir des résultats. Et nous y travaillons. Nous avons beaucoup de confiance, mais nous savons aussi que nous devons fournir les efforts », a tout d’abord martelé le coach de 63 ans.

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Mourinho hausse le ton !

Relancé sur la prestation mitigée des siens contre Elche, Mourinho a là aussi tenu une analyse franche. « Ce n’est pas normal de mener 2–0 contre Elche et de se faire rejoindre à égalité à la 80e minute. Mais ce n’est pas non plus normal de se faire rejoindre à égalité et puis, en quelques minutes, de voir l’équipe passer la seconde, créant occasion sur occasion, jusqu’à ce qu’elle marque et gagne. De même, ce n’est pas normal de perdre contre Betis et pourtant d’avoir le cœur de continuer à pousser, après le but incroyable d’Espí et ce penalty manqué, et de trouver encore la force d’aller plus loin ».

Sûr de ses forces et fier de son groupe, l’ancien technicien de l’Inter Milan a finalement conclu son intervention en envoyant un message clair aux nombreux détracteurs du club. Interrogé sur le début de saison XXL du FC Barcelone, Mourinho a, en effet, botté en touche avant de rappeler la force de travail des Merengues. « Historiquement et culturellement, le Real Madrid ne peut se comparer à personne. Et pour cette raison, je ne vais pas me comparer à qui que ce soit d’autre. Je parle de nous, en discutant de nos problèmes et de ce qui doit être amélioré. Même s’il devient de plus en plus difficile d’entendre quoi que ce soit de positif dit sur le Real Madrid. Pourtant, nous continuons notre travail avec humilité, pleinement conscients de nos problèmes ». Le message est passé !