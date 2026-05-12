Real Madrid : la grosse sortie de José Mourinho sur son avenir

José Mourinho continue d’alimenter les spéculations autour de son avenir, alors que son nom circule avec insistance du côté du Real Madrid pour l’été prochain. À l’approche de la fin de saison et après le match nul face à Braga (2-2), le technicien portugais a été une nouvelle fois interrogé sur sa situation contractuelle et ses intentions à court terme. Mourinho a tenu à recadrer le débat en rappelant sa position initiale, dans une mise au point très claire : « le 1er mars, j’ai dit : je veux rester, respecter mon contrat avec Benfica, et s’ils veulent le prolonger de deux ans, je le signerai sans hésiter ».

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Mais ensuite son discours a rapidement pris une tout autre tournure : « après tout ce qui s’est passé, et si le contrat était encore d’actualité, le signeriez-vous ? Non, car le 1er mars est le 1er mars, et les deux dernières semaines de la saison ne sont pas faites pour penser à l’avenir, ni pour penser aux contrats. Elles sont faites pour penser à notre mission : réaliser le miracle de terminer deuxièmes. J’ai décidé de ne pas écouter qui que ce soit, de me concentrer sur mon travail. Il y a un match contre Estoril samedi. À partir de lundi, je pourrai répondre aux questions concernant mon avenir ».