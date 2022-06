Départ du président de Chelsea

L’organigramme de Chelsea qui continue d’évoluer depuis le rachat du club londonien par l’homme d’affaires américain Todd Boehly. Aujourd’hui, les Blues annoncent d’ailleurs que Bruce Buck vient de quitter le poste de président qu’il occupait depuis 2003.

« Le Chelsea Football Club a annoncé aujourd'hui que Bruce Buck, qui occupait le poste de président depuis 2003, quittera ses fonctions à compter du 30 juin. Il continuera à soutenir le Club en tant que conseiller principal », indique le communiqué.

