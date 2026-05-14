CdM 2026 : l’énorme joie de Jean-Philippe Mateta suite à sa convocation

Didier Deschamps a fait des déçus avec sa liste de 26 joueurs pour la Coupe du Monde 2026 car il y a eu plusieurs gros absents. En revanche sur les présences plutôt surprenantes, on retrouve Jean-Philippe Mateta. Très bon en octobre et novembre quand il avait été convoqué avec des buts contre l’Islande et l’Azerbaïdjan, le joueur de Crystal Palace n’avait pas été de l’aventure en mars dernier.

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Un dernier rassemblement avant la Coupe du monde qui ne lui a pas été fatal, car il disputera la compétition. Interrogé dans l’After Foot sur RMC Sport, il a savouré cette bonne nouvelle : «c’est un rêve de gosse ! Je ne réalise pas encore, il y a encore beaucoup d’émotions. Je peux apporter quelque chose de différent avec mon profil.»