« En France, il y a beaucoup de choses qui choquent » : Kylian Mbappé répond à ceux qui lui reprochent de réclamer le Ballon d’Or !

Depuis plusieurs jours déjà, Kylian Mbappé est clairement parti en campagne pour le Ballon d’Or 2026. Le joueur du Real Madrid a le mérite d’être clair et cash dans ses déclarations : il estime mériter la plus prestigieuse distinction individuelle de la planète, devant des joueurs comme Lamine Yamal, Rodri ou Harry Kane. Il vient d’ailleurs de le réaffirmer dans une interview accordée à RFI.

La suite après cette publicité

« Parce que j’ai fait une bonne année. J’ai eu une grande année au niveau individuel, je sais que c’est le critère le plus important pour le Ballon d’Or. J’ai été meilleur buteur de toutes les plus grandes compétitions, et je pense que ça peut être une bonne année pour moi. Je le sens bien », a-t-il ainsi indiqué, refusant tout de même de parler « d’obsession ».

« En France, il y a beaucoup de choses qui choquent »

Mais du côté des fans, certains commencent à en avoir un peu marre. Notamment à Madrid, où beaucoup n’apprécient pas de voir leur joueur star réclamer le Ballon d’Or en permanence après deux saisons blanches (en termes de titres majeurs) et de nouvelles prestations assez médiocres dans les gros matchs des Merengues. En France aussi, il a récolté des critiques ces derniers jours. Il a donc tenu à répondre lorsque le média lui a demandé s’il comprenait que ses propos pouvaient choquer.

La suite après cette publicité

« Oui, bien sûr. Après, en France, il y a beaucoup de choses qui choquent, je n’ai pas de problème avec ça. Je n’ai jamais voulu faire l’unanimité, car ce n’est pas possible. Mais je n’arrive pas à être quelqu’un d’autre. Je ne vais pas essayer d’apprendre à l’être. J’essaie d’être moi, avec mes qualités et mes défauts, avec mes conquêtes et mes échecs. Et j’avance comme ça », a répliqué le joueur du Real Madrid. Le message est passé.