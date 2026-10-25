Ligue 1 : le LOSC réduit à dix s’en sort bien face à l’AS Monaco

L’AS Monaco recevait Lille ce dimanche au stade Louis-II pour l’affiche de la 8e journée de Ligue 1. À égalité de points avec plusieurs concurrents dans le haut du classement, les deux formations avaient l’occasion de frapper un grand coup. Les Monégasques, cinquièmes avec 14 points, voulaient rebondir après leur défaite à Lorient (0-1), malgré un succès convaincant contre Fribourg en Ligue Conférence. En face, le LOSC de Davide Ancelotti restait sur un revers contre Galatasaray en Ligue des Champions et un nul face à Brest en championnat. Filipe Luis alignait un 4-2-3-1 avec Paris Brunner en pointe, soutenu par Aleksandr Golovin, Mamadou Coulibaly et Ansu Fati. Les Lillois se présentaient en 4-3-3, avec Ethan Mbappé et Soriba Diaoune pour accompagner Hakon Haraldsson. François Letexier dirigeait cette rencontre entre deux prétendants aux premières places.

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La rencontre démarrait sur un rythme soutenu, avec des offensives rapides de part et d’autre. Monaco tentait de prendre l’initiative, mais Lille répondait par un pressing agressif et des transitions tranchantes. Les locaux peinaient toutefois à trouver des espaces face au bloc compact des Dogues. Ansu Fati, déjà touché musculairement, devait quitter ses partenaires dès la 15e minute, remplacé par Mathys Detourbet. Malgré une possession légèrement favorable aux Monégasques, les occasions franches se faisaient rares. Le LOSC finissait par profiter de son pressing pour faire la différence. À la 24e minute, Soriba Diaoune repiquait depuis la gauche et servait idéalement Ethan Mbappé dans la surface. L’ancien joueur du PSG ajustait Lukas Hrádecký d’une frappe croisée du gauche pour ouvrir le score. Monaco tentait de réagir, mais manquait de précision dans les derniers mètres. Lille restait solide et aurait même pu doubler la mise juste avant la pause, lorsque Nathan Ngoy récupérait un ballon mal relancé par Vanderson avant de frapper dans la surface. Hrádecký évitait le break et permettait à son équipe de rentrer aux vestiaires avec un seul but de retard.

Le rouge de Nianzou a tout changé

Au retour des vestiaires, Filipe Luis lançait Edan Diop et Matthis Abline pour redynamiser son équipe. Monaco haussait nettement le ton et acculait progressivement Lille dans sa moitié de terrain. Aleksandr Golovin obligeait Berke Özer à une superbe parade sur coup franc dès la 47e minute, puis les Monégasques multipliaient les corners et les offensives. Le gardien turc résistait encore, notamment sur une tentative du Russe à la 79e minute. Les Dogues, de moins en moins capables de ressortir proprement, subissaient de plus en plus. À la 65e minute, Paris Brunner manquait une occasion énorme en ratant sa reprise à bout portant sur un centre rasant de Vanderson. Le tournant intervenait une minute plus tard. Tanguy Nianzou était expulsé après une grosse semelle sur le pied droit de Brunner, laissant Lille à dix pour la fin de la rencontre. En supériorité numérique, Monaco pouvait accentuer sa pression et cherchait à revenir au score, tandis que les visiteurs tentaient de préserver leur avantage.

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Les Monégasques finissaient par être récompensés à la 74e minute. Sur une action construite côté gauche, Flávio Nazinho servait Edan Diop, dont le ballon enroulé vers le second poteau était légèrement manqué par Paris Brunner, mais suffisamment gênant pour surprendre Özer. Le ballon terminait au fond et Monaco égalisait. Le match tournait alors à l’attaque-défense, avec des Lillois épuisés par leurs efforts et contraints de défendre en bloc. Matthis Abline passait tout près de donner l’avantage aux siens à la 75e minute, mais sa frappe terminait juste au-dessus. Golovin continuait de provoquer et obligeait encore Özer à intervenir. Malgré plusieurs situations dans la surface, Monaco ne parvenait toutefois pas à inscrire le but de la victoire. Les joueurs de Filipe Luis poussaient jusqu’au bout, mais Lille résistait et repartait de la Principauté avec un point après avoir longtemps cru tenir les trois unités. Avec ce nul, Monaco et Lille s’installent en tête du championnat avant le PSG-OL de lundi soir.