Real Madrid : les déclarations inquiétantes d’Alvaro Arbeloa sur Kylian Mbappé

Le Real Madrid se réveille leader de la Liga. En attendant de voir ce que fera le FC Barcelone lors du derby catalan face à Girona lundi soir, les Merengues ont fait le boulot face à la Real Sociedad avec une belle victoire 4-1. Un match pour lequel Alvaro Arbeloa a dû se priver de Kylian Mbappé, mais les Madrilènes ont pu compter sur un Vinicius Jr des grands soirs pour venir à bout de la formation basque.

Une prestation collective globalement satisfaisante, et forcément, sur les réseaux sociaux, certains n’ont pas manqué de souligner que le Real Madrid joue mieux sans le Bondynois. Mais du côté de Madrid, hors de question d’imaginer un Real Madrid sans KM10. Les médias et les supporters étaient d’ailleurs très inquiets concernant le Français ces derniers jours, lui qui a quelques petits pépins physiques.

Mbappé sera bien là mardi… mais il joue blessé

Surtout que mardi, le Real Madrid se déplace à Benfica pour le match aller des barrages de la Ligue des Champions. Un match ô combien décisif et forcément, tout le monde espère que Mbappé sera de la partie. Après la rencontre de Liga samedi, Alvaro Arbeloa a fait le point, donnant des nouvelles rassurantes. « Il va bien. Il a des gênes au genou depuis un bon moment déjà, il fait de grands efforts à chaque fois qu’il joue. Cette fois on a décidé de ne pas prendre de risques pour qu’il soit prêt pour être titulaire mardi, et je confirme qu’il sera bien titulaire », a confié l’entraîneur merengue.

Des propos rassurants ? Pas forcément, puisqu’ils confirment que le Français est clairement handicapé et n’est pas à 100%. Des déclarations qui interviennent aussi dans un contexte de possibles tensions entre la FFF et le Real Madrid, alors que la trêve internationale de mars approche à grand pas. Les Bleus s’envoleront vers l’Amérique pour défier le Brésil et la Colombie en amical, et les Merengues aimeraient bien que leur vedette puisse se reposer plutôt que de voyager en terres américaines. Seulement, la FFF compte sur le joueur, d’autant plus qu’il y a des enjeux marketing liés à sa présence. Affaire à suivre…