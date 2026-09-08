Ballon d’Or 2026 : la liste des 30 nommés dans la catégorie féminine
La liste complète des 30 nommées pour le Ballon d’Or féminin 2026 est désormais connue. Plusieurs grandes figures du football européen sont au rendez-vous, à commencer par trois Françaises : Wendie Renard, Selma Bacha et Melvine Malard. Le FC Barcelone est particulièrement bien représenté avec Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Cata Coll ou encore Esmee Brugts, tandis que Manchester City place également plusieurs joueuses parmi les prétendantes et quatre joueuses pour l’OL Lyonnes.
La concurrence s’annonce particulièrement relevée pour succéder à la lauréate 2025, Aitana Bonmati absente du classement après une longue blessure qui l’a éloignée des terrains pendant plus de cinq mois. Ewa Pajor se présente notamment avec une saison à 34 buts et un impressionnant palmarès collectif, tandis que Khadija Shaw a inscrit 36 buts avec Manchester City. Pernille Harder, Alessia Russo, Caroline Graham Hansen ou encore Melchie Dumornay figurent également parmi les noms à suivre.
- Selma Bacha — 25 ans — France — OL Lyonnes
- Barbra Banda — 26 ans — Zambie — Orlando Pride
- Esmee Brugts — 23 ans — Pays-Bas — FC Barcelone
- Klara Bühl — 25 ans — Allemagne — Bayern Munich
- Mariona Caldentey — 30 ans — Espagne — Arsenal
- Scarlett Camberos — 25 ans — Mexique — Club América
- Kerstin Casparij — 26 ans — Pays-Bas — Manchester City
- Temwa Chawinga — 27 ans — Malawi — Kansas City Current
- Cata Coll — 25 ans — Espagne — FC Barcelone
- Melchie Dumornay — 23 ans — Haïti — OL Lyonnes
- Caroline Graham Hansen — 31 ans — Norvège — FC Barcelone
- Alex Greenwood — 32 ans — Angleterre — Manchester City
- Patri Guijarro — 28 ans — Espagne — FC Barcelone
- Pernille Harder — 33 ans — Danemark — Bayern Munich
- Yui Hasegawa — 29 ans — Japon — Manchester City
- Rose Lavelle — 31 ans — États-Unis — Gotham FC
- Mapi León — 31 ans — Espagne — London City
- Lorena — 29 ans — Brésil — Kansas City Current
- Melvine Malard — 26 ans — France — Chelsea
- Manaka Matsukubo — 22 ans — Japon — Chelsea
- Vivianne Miedema — 30 ans — Pays-Bas — Manchester City
- Ewa Pajor — 29 ans — Pologne — FC Barcelone
- Wendie Renard — 36 ans — France — OL Lyonnes
- Alessia Russo — 27 ans — Angleterre — Arsenal
- Khadija Shaw — 29 ans — Jamaïque — Manchester City
- Momoko Tanikawa — 21 ans — Japon — Bayern Munich
- Caroline Weir — 31 ans — Écosse — OL Lyonnes
- Tessa Wullaert — 33 ans — Belgique — Côme
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