Ballon d’Or 2026 : la liste des 30 nommés dans la catégorie féminine

La liste complète des 30 nommées pour le Ballon d’Or féminin 2026 est désormais connue. Plusieurs grandes figures du football européen sont au rendez-vous, à commencer par trois Françaises : Wendie Renard, Selma Bacha et Melvine Malard. Le FC Barcelone est particulièrement bien représenté avec Ewa Pajor, Caroline Graham Hansen, Patri Guijarro, Cata Coll ou encore Esmee Brugts, tandis que Manchester City place également plusieurs joueuses parmi les prétendantes et quatre joueuses pour l’OL Lyonnes.

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La concurrence s’annonce particulièrement relevée pour succéder à la lauréate 2025, Aitana Bonmati absente du classement après une longue blessure qui l’a éloignée des terrains pendant plus de cinq mois. Ewa Pajor se présente notamment avec une saison à 34 buts et un impressionnant palmarès collectif, tandis que Khadija Shaw a inscrit 36 buts avec Manchester City. Pernille Harder, Alessia Russo, Caroline Graham Hansen ou encore Melchie Dumornay figurent également parmi les noms à suivre.