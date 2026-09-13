Tottenham en passe d’accueillir un nouveau directeur sportif

Après 28 années passées à l’Inter, Piero Ausilio pourrait rapidement retrouver un poste majeur. Le mythique directeur sportif du club italien est en discussions avancées avec Tottenham, qui souhaite l’attirer dès le prochain mercato hivernal selon la Gazzetta dello Sport. Les deux parties seraient proches d’un accord, alors que les Spurs occupent actuellement la 17e place de Premier League et n’ont toujours pas remporté le moindre match de championnat cette saison.

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À Londres, Ausilio pourrait travailler aux côtés de Roberto De Zerbi, entraîneur de Tottenham depuis la saison dernière, et retrouver un effectif marqué par plusieurs arrivées très coûteuses cet été. Le club a notamment déboursé près de 500 M€ cet été, mais n’a toujours pas inscrit le moindre but en Premier League. Une arrivée qui ferait d’Ausilio le deuxième directeur sportif italien de l’histoire récente des Spurs après Fabio Paratici.