Naples : Gattuso évoque le cas Milik

Depuis plusieurs semaines maintenant, Naples a jeté son dévolu sur l’attaquant lillois Victor Osimhen et semble prêt à faire des folies pour recruter le Nigérian de 21 ans auteur de 13 buts et 5 passes décisives cette saison. Mais alors que le joueur prend pour le moment un temps de réflexion avant de prendre une décision radicale pour son avenir, l’entraîneur des Napolitains a évoqué la situation de son attaquant actuel Arkadiusz Milik. Pas épargné par les blessures depuis son arrivée à Naples durant l’été 2016 en provenance de l’Ajax (pour 32 M€), l’attaquant international polonais semble plus que jamais sur le départ.

Interrogé en conférence de presse hier soir après la victoire des siens sur la pelouse du Genoa, son entraîneur Gennaro Gattuso ne semble pas se faire d’illusions quant à la situation de son attaquant. «Milik ? Il est difficile pour nous de trouver un joueur plus fort que lui en ce moment, il faut beaucoup d’argent. Mais lorsqu’un joueur pense qu’un cycle est terminé, il faut l’écouter attentivement. Si vous n’avez pas la bonne tête, c’est un travail difficile». Des mots qui en disent long sur les intentions de son attaquant qui semble vouloir tourner la page. L’entraîneur italien lui, attend certainement de voir le dossier Osimhen se décanter avant de prendre une quelconque décision.