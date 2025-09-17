Jérôme Rothen charge l’OM après la défaite contre le Real Madrid

On sait combien la théorie de la défaite encourageante est fragile, et Jérôme Rothen a tenu à le rappeler. Dans son émission Rothen s’enflamme ce mercredi sur RMC, l’ancien international français a refusé de parler de «défaite encourageante» pour l’OM face au Real Madrid hier soir (2-1). Pour lui, les Phocéens avaient trop de manques pour espérer obtenir un résultat positif.

«Un compétiteur ne peut pas trouver de choses positives dans une défaite, la problématique d’un match de foot, c’est d’essayer d’avoir un résultat positif. Là, c’est une défaite. Il n’y a rien d’encourageant quand tu perds, estime l’ex-Parisien. J’attendais que l’OM fasse ce genre de match, mais il faut de l’efficacité, et je suis désolé, l’OM n’a pas été efficace. Il y a des choses à corriger. Individuellement, il peut y avoir des motifs de satisfaction dans la réaction de certains… Après, à côté de ça, il y a encore beaucoup trop de manques pour que l’OM se mette au niveau des bonnes équipes européennes. Si contre l’Ajax tu rentres sur le terrain en te disant que tu as rivalisé avec le Real Madrid, et que ça va le faire contre l’Ajax, c’est là que tu te fais rouler dessus. Il y a eu des choses cohérentes mais aussi des insuffisances. »