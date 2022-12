OM - Toulouse : les regrets de Branco van den Boomen

La suite après cette publicité

Titulaire lors de la gifle reçue sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (6-1) lors de la 16e journée de Ligue 1, le milieu de terrain néerlandais Branco van den Boomen est conscient des difficultés défensives de son équipe, gardant quelques points positifs malgré le score final. Le numéro 8 des Violets avoue un relâchement mental durant la rencontre, mais espère que ses coéquipiers se relanceront lors de la prochaine journée.

« On a pris trop de buts. Pourtant, notre première mi-temps est pas mal, on a deux-trois occasions mais on ne marque pas. Toutes les occasions de Marseille finissent en but, l’efficacité est top. Le troisième but de Marseille a fait mal je pense, c’est fini dans la tête, c’est difficile, mais on pense à dimanche, match très important », a-t-il expliqué à Prime Video après la rencontre. En effet, le Téfécé (13e au classement) recevra l’AC Ajaccio (15e) au Nouvel An pour tenter de s’éloigner de la zone rouge face à un autre prétendant au maintien.

À lire

Ligue 1 : l’OM termine l’année avec un festival et sans accroc