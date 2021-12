Serie A : l'AC Milan arrache le nul sur la pelouse de l'Udinese

Après la large victoire de la Fiorentina contre la Salernitana (4-0) et le nul concédé par la Juventus sur le terrain de Venise (1-1), la 17ème journée de Serie A se poursuivait ce samedi à 20h45 avec une affiche intéressante entre l'Udinese (15e, 16 pts) et l'AC Milan (1er, 38 pts). Leaders, les Rossoneri restaient sur deux victoires consécutives en championnat et pouvaient provisoirement prendre le large sur l'Inter Milan en cas de nouveau succès ce soir. De son côté, le club du Frioul voulait relever la tête après quatre matches sans victoire dont un nul spectaculaire face à la Lazio (4-4). Au cours d'un premier acte très ouvert et malgré une possession en faveur des Milanais, l'Udinese créait la sensation, devant son public, grâce au réalisme de son buteur Beto en contre-attaque (1-0, 17e).

Globalement dominateurs, les hommes de Stefano Pioli laissaient trop d'espaces et se faisaient régulièrement bousculés (8e, 14e, 28e). Plus tranchants avant la pause, Diaz voyait son tir passer de peu à côté du cadre des locaux (43e) avant qu'Hernandez, lancé par Ibrahimovic, ne se fasse refuser le but égalisateur pour une position de hors-jeu (44e). Au retour des vestiaires, les Lombards, privés de Leão, Giroud et Rebic, éprouvaient toujours autant de difficultés sur le plan offensif. Bien en place défensivement, les Bianconeri résistaient, sans trop de problèmes, à la pression milanaise mais allaient finalement craquer au bout du temps additionnel sur un but de l'inévitable Ibrahimovic (1-1, 90+2e). Grâce à ce match nul arraché, l'AC Milan conserve son fauteuil de leader mais pourrait cependant se faire dépasser par Naples et l'Inter Milan qui jouent ce dimanche. De son côté, l'Udinese, toujours 15e, peut nourrir des regrets.

