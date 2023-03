Serie A : l’AC Milan contrarié par la Salernitana

Suite et fin de la 26ème journée de Serie A avec une confrontation a priori déséquilibrée sur le papier entre l’AC Milan et la Salernitana à San Siro. Respectivement 4ème et 16ème du championnat italien, les deux formations devaient prendre des points ce lundi soir. En cas de victoire, les Rossoneri, qui restaient sur une qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à Tottenham en milieu de semaine, pouvaient remonter sur le podium tandis que les visiteurs pouvaient s’éloigner de la zone rouge.

Conscients de cet enjeu, les Milanais, après une période d’observations se montraient en attaque par l’intermédiaire d’Olivier Giroud (20e et 29e) mais aussi Rafael Leao (23e et 37e). Alors que les visiteurs commençaient à trouver des espaces dans la défense des Rossoneri (33e et 43e), l’attaquant français de l’AC Milan trouvait la faille juste avant la pause (45e+1, 1-0). Au retour des vestiaires, Boulaye Dia trouvait la faille pour égaliser sur la première occasion de la Salernitana (61e, 1-1). En fin de rencontre, Guillermo Ochoa résistait aux assauts adverses dont pour garder ce bon résultat jusqu’au coup de sifflet final. Avec ce partage, l’AC Milan retrouve la 4ème place de Serie A mais laisse échapper des points précieux.

