Rodri sort du silence sur son transfert au Real Madrid

Avant l’entrée en lice de l’Espagne à la Coupe du Monde 2026, Rodri s’est exprimé au micro de l’émission El Larguero afin de partager l’état d’esprit du vestiaire de la Roja, mais aussi d’évoquer son avenir. Le milieu de terrain est principalement revenu sur les déclarations d’Enrique Riquelme (défait par Florentino Pérez aux élections) qui l’emmenait au Real Madrid cet été. « Je vais être sincère. Je suis resté assez éloigné de tout ça. Bien sûr, certaines informations finissent par vous parvenir, mais je ne sais pas vraiment d’où elles viennent. Je comprends que cela fasse partie du jeu. Nous savons que nos noms circulent dans les médias et nous l’acceptons. Je ne réfléchis pas à cela et je ne prends aucune décision pour le moment » a indiqué le Ballon d’Or 2024.

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Interrogé sur son avenir en Angleterre, Rodri a assuré qu’il était entièrement concentré le tournoi estival avec sa sélection. « Je n’y pense pas. C’est la vérité, je ne réfléchis absolument pas à mon avenir actuellement. La Coupe du Monde est ma priorité. Avec tout le travail effectué pour revenir de blessure et la préparation mentale que cela a nécessité, il serait illogique de penser à autre chose aujourd’hui. Je suis focalisé sur mon rôle au sein de l’équipe, ce qui est déjà énorme. Après la Coupe du Monde, nous verrons ce qu’il se passera ». La sentinelle aura l’occasion de faire grimper sa cote durant ce Mondial.