Alavès licencie un joueur pour une raison inédite

Dans un communiqué que le club a depuis supprimé, Alavès annonce avoir résilié le contrat de son défenseur serbe Niko Maras. Et la raison à de quoi surprendre. Selon le club espagnol, cette décision est liée au fait qu’il a été constaté une baisse de niveau du joueur entre ses débuts au club et aujourd’hui. « Une décision en raison d’une baisse claire, volontaire et persistante de ses performances professionnelles normales ou convenues ». Selon le club, le licenciement est fondé sur un rapport qui analyse les performances du joueur tout au long de sa relation contractuelle avec le club.

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Le club a évalué « différents paramètres objectifs de son activité sportive, notamment des données technico-tactiques obtenues via Wyscout, des indicateurs de performance physique compétitive de SkillCorner et des enregistrements relatifs à la charge et au comportement du joueur à l’entraînement recueillis via les systèmes Catapult et WIMU. » Et le rapport expliquerait donc que les performances du joueur sont en baisse. Le communiqué conclut en expliquant que le joueur avait l’occasion de s’expliquer sur sa baisse de performance, mais comme il ne l’a pas fait, le club a décidé de mettre fin à son contrat de manière unilatérale. Un communiqué qui a fait couler beaucoup d’encre et qui a depuis été supprimé par le club, même si le joueur est bien sans contrat désormais.