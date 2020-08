Manchester City se frotte les mains avec Jadon Sancho

Où jouera Jadon Sancho la saison prochaine ? Pour l'instant, c'est Manchester United qui semble tenir la corde pour attirer le prodige anglais, dont l'avenir semble en tout cas s'écrire loin du Borussia Dortmund. Les deux clubs doivent encore trouver un accord, alors que les Red Devils et l'international britannique sont déjà tombés d'accord autour d'un contrat de 5 ans et un salaire de 276 000 euros par semaine.

Et même si certains médias britanniques affirment que les Mancuniens seraient agacés par la position du club de Bundesliga, qui ne veut pas baisser le prix demandé pour sa star (120 M€), ce dossier est loin d'être terminé. Et s'il y a bien un club qui suit de très près cette opération, c'est le voisin et rival de Manchester United, Manchester City.

Manchester United va financer le mercato de Manchester City

Effectivement, comme l'explique le Daily Mail, on se frotte déjà les mains du côté de l'Etihad. L'équipe de Pep Guardiola ne compte pas passer à l'attaque pour son ancien joueur, mais va toucher un joli pactole en cas de transfert. Ainsi, 15% de la somme terminera dans les comptes du deuxième de la dernière édition du championnat anglais.

Si le transfert venait à se conclure autour d'un montant de 120 millions d'euros, Manchester City toucherait 18 millions d'euros. Une somme sympathique qui couvrirait par exemple une bonne partie du transfert de Ferran Torres, qui a coûté 25 millions d'euros, plus douze millions supplémentaires sous forme de bonus. Les Skyblues pourront bientôt remercier les Red Devils !