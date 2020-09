Le match de pré-saison Real Madrid - Rayo Vallecano annulé

Si le championnat de France a repris ses droits malgré un nombre important de personnes positives au Covid-19, ce n’est pas le cas de tous les championnats. En effet, après avoir été au bout d’une saison 2019-2020 pour le moins compliquée, la Liga reprend son cours dès ce vendredi. Mais alors que nombreux sont les clubs à effectuer des matchs de préparation, As nous informe que le premier match amical de pré-saison opposant le Real Madrid au Rayo Vallecano a finalement été annulé.

Ce, pour la simple et bonne raison qu’un possible cas positif au coronavirus a été détecté. Les deux clubs se sont mis d’accord pour annuler la rencontre. Par conséquent, Zinédine Zidane et ses joueurs n’auront qu’un seul match de préparation (15 septembre contre Getafe) pour préparer la reprise du championnat le 20 septembre prochain contre la Real Sociedad.