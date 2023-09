Le PSG va ouvrir une boutique à Londres

Le Paris Saint-Germain continue son expansion à travers le monde. Ce lundi, le club de la capitale a annoncé l’ouverture d’une nouvelle boutique officiel à Londres. «Le Paris Saint-Germain et Lids ouvrent une nouvelle boutique officielle du PSG sur Oxford Street, la célèbre artère londonienne. Le club parisien est le premier club de sport non-britannique à s’installer dans la capitale anglaise en ligne droite avec son innovante stratégie de développement d’un réseau de vente au détail permanent dans les plus grandes villes du monde. Cette nouvelle implantation pionnière fait suite aux ouvertures de boutiques à Doha, New York, Los Angeles, Tokyo, Séoul, Miami et tout récemment Las Vegas. Elle s’appuie sur le travail remarquable réalisé par le Paris Saint-Germain depuis plus d’une décennie pour accroître la notoriété et la présence de sa marque sur tous les continents et renforcer son positionnement lifestyle grâce à des collections exclusives et des collaborations avec des créateurs et des talents locaux de premier plan.»

Le PSG a ajouté par la suite : «terre de football et de tendance, le Royaume-Uni n’échappe pas à la PSG mania. Le maillot rouge et bleu est porté par de nombreux britanniques, notamment les jeunes générations. Le Royaume-Uni est aujourd’hui le deuxième marché du club en termes de merchandising. Le club y est déjà présent depuis 2016 par le biais de son réseau PSG Academy. L’empreinte de l’Academy s’est développée et englobe désormais 10 académies sur le territoire britannique, notamment à Londres et à Manchester. Grâce aux méthodes de coaching parisiennes, plus d’un millier de jeunes britanniques perfectionnent aujourd’hui leurs compétences footballistiques au sein de la PSG Academy. L’ouverture de cette nouvelle boutique reflète l’ambition du club de renforcer ses liens avec ses fans de longue date au Royaume-Uni. Londres est une ville cosmopolite qui accueille non seulement des supporters britanniques, mais aussi des supporters français vivant à Londres et des supporters du monde entier. Le Royaume-Uni est le troisième pays au monde où la population française est la plus importante en dehors de la France. Le Paris Saint-Germain est également très populaire sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni, avec plus de 4,5 millions d’abonnés rien que sur X (anciennement Twitter). Avec sa première boutique physique au Royaume-Uni, le Paris Saint-Germain crée plus de proximité et partage la passion du club pour le football et la mode avec une nouvelle communauté de fans.» Il s’agit de la treizième boutique ouverte par l’écurie française. La marque PSG continue de s’exporter aux quatre coin du globe.