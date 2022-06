Le Sporting CP répond à la rumeur Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Après des débuts idylliques, Cristiano Ronaldo (37 ans) déchante peu à peu depuis son retour à Manchester United. Le Portugais serait mécontent des campagnes de recrutement mancuniennes et depuis, les rumeurs de départ s’enchaînent. Dernièrement, un possible retour au bercail, du côté du Sporting CP, a été évoqué.

Directeur sportif des Leões, Hugo Viana a répondu. « Un retour de Cristiano Ronaldo ? Je pense qu’aujourd’hui, c’est impossible. Mais on ne sait jamais. Il peut décider où il veut aller et on ne sait jamais ce que le futur nous réserve. Je ne veux pas trop parler de ça parce que parler de Cristiano, c’est toujours différent. Et je pense qu’il a encore un an de contrat », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Record.