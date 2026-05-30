LdC, PSG : Marquinhos évoque déjà la 3e étoile !

Marquinhos est champion d’Europe pour la deuxième fois consécutive ! En effet, le PSG a battu Arsenal aux tirs au but, ce samedi soir, à Budapest (1-1, 4-3 aux t.a.b). À la fin de la rencontre, le défenseur brésilien était d’ailleurs au micro de Canal+ et il a clairement laissé exploser sa joie avec des mots forts et émouvants. « On avait dit qu’une fois ça allait être historique, et la deuxième, c’est pour entrer dans la légende, c’était notre motivation depuis le premier jour où on était rentré de vacances, le coach avait dit qu’une fois c’est difficile et que deux fois, c’était encore plus dur. La saison a été longue, on est monté en puissance au bon moment, avec cette équipe, on peut faire de très belles choses. La première, je pleurais, elle était fantastique, mais celle-là aussi parce que deux fois, c’est difficile ».

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Avant de poursuivre sur Luis Enrique, son coach, ainsi que sur l’institution. « La troisième ? Je pense qu’on a un coach qui va nous pousser pour ça, le coach saura gérer après la Coupe du Monde pour gérer le temps de jeu des joueurs, on ne peut pas s’arrêter là, on doit continuer d’avoir faim sinon le club va retomber, on ne veut pas ça, le PSG mérite de vivre de belles choses, on a souffert, on a compris comment arriver ici. On voit des joueurs qui sont entrés comme Zabarnyi, Beraldo, Goncalo, tout le monde a été important » a conclut le joueur de la capitale, aux anges durant les festivités du club de la capitale.