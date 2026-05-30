Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue des Champions

LdC, PSG : Marquinhos évoque déjà la 3e étoile !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Marquinhos sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Marquinhos est champion d’Europe pour la deuxième fois consécutive ! En effet, le PSG a battu Arsenal aux tirs au but, ce samedi soir, à Budapest (1-1, 4-3 aux t.a.b). À la fin de la rencontre, le défenseur brésilien était d’ailleurs au micro de Canal+ et il a clairement laissé exploser sa joie avec des mots forts et émouvants. « On avait dit qu’une fois ça allait être historique, et la deuxième, c’est pour entrer dans la légende, c’était notre motivation depuis le premier jour où on était rentré de vacances, le coach avait dit qu’une fois c’est difficile et que deux fois, c’était encore plus dur. La saison a été longue, on est monté en puissance au bon moment, avec cette équipe, on peut faire de très belles choses. La première, je pleurais, elle était fantastique, mais celle-là aussi parce que deux fois, c’est difficile ».

La suite après cette publicité

Avant de poursuivre sur Luis Enrique, son coach, ainsi que sur l’institution. « La troisième ? Je pense qu’on a un coach qui va nous pousser pour ça, le coach saura gérer après la Coupe du Monde pour gérer le temps de jeu des joueurs, on ne peut pas s’arrêter là, on doit continuer d’avoir faim sinon le club va retomber, on ne veut pas ça, le PSG mérite de vivre de belles choses, on a souffert, on a compris comment arriver ici. On voit des joueurs qui sont entrés comme Zabarnyi, Beraldo, Goncalo, tout le monde a été important » a conclut le joueur de la capitale, aux anges durant les festivités du club de la capitale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Marquinhos

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Marquinhos Marquinhos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier