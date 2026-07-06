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Coupe du Monde 2026, Espagne : la réaction à chaud de Rodri

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rodri @Maxppp
Portugal 0-1 Espagne
winamax
1 3.95 N 3.60 2 1.90 bonus 100€

L’Espagne est en quarts. La Roja a remporté le derby ibérique face au Portugal (1-0), avec un gros match de Rodri dans l’entrejeu notamment. Celui qui a d’ailleurs été élu homme du match par notre rédaction avec un joli 7/10 a livré ses premières impressions devant les caméras de DAZN à la fin du match.

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« On savait que ça allait être un match où on allait attendre. Sur les contre-attaques, ils pouvaient être dangereux. Mais on a lu le match à la perfection. Je veux mettre Mikel Merino en avant, ce n’est pas facile d’entrer à ce moment du match, et il a encore été décisif. Notre toit ? Il y a encore beaucoup de marge de progression. Maintenant, on va se reposer, prendre soin de notre physique. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers », a déclaré le milieu de terrain espagnol.

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