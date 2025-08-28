LdC : Thiago Scuro réagit au tirage au sort de Monaco

Le tirage au sort de la Ligue des Champions est désormais bouclé et on connait les affiches pour les 36 participants. C’est le cas notamment de l’AS Monaco. Le club de la Principauté affrontera ainsi de grosses équipes avec Manchester City (Angleterre), Real Madrid (Espagne), Juventus (Italie), FC Bruges (Belgique), Tottenham (Angleterre), Bodo/Glimt (Norvège), Galatasaray (Turquie) et Pafos (Chypre) au programme.

Après la cérémonie, le directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro s’est exprimé à ce sujet au micro de Canal+ : «c’est un moment spécial d’être ici de retour en C1. On est très heureux d’aller à Madrid jouer contre Mbappé, un des jeunes de notre club donc c’est beau. Paul Pogba ? Le plan se déroule bien, on s’attendait ce qu’il soit disponible pour le match de septembre. Le plan suit son cours, il sera intégré au groupe.»