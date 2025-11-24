Elche-Real Madrid : ce qu’a dit Kylian Mbappé à l’arbitre

Kylian Mbappé a quitté le stade Martínez Valero très énervé après le nul du Real Madrid contre Elche (2-2). Un résultat qui freine la course au titre des Madrilènes, désormais moins confortablement en tête après avoir vu leur avance fondre de quatre points en deux journées. L’attaquant français était particulièrement agacé par la décision de l’arbitre de siffler la fin du match dès la fin des huit minutes annoncées, malgré les pertes de temps de l’équipe locale. Si bien que Mbappé a vivement protesté auprès de Hernández Maeso, qui l’a averti. Dans le rapport relayé par Defensa Central, le juge de la partie a justifié son carton en expliquant : « À la 90e minute, le joueur Kylian Mbappé Lottin a été averti pour le motif suivant : pour avoir protesté de manière ostensible une décision de ma part après la fin du match, alors que nous nous trouvions encore sur le terrain. »

La suite après cette publicité

La frustration de Mbappé n’était toutefois pas dirigée uniquement contre l’arbitre. Malgré une prestation globalement influente, il n’a pas réussi à offrir la victoire à son équipe et n’a pas pu battre Iñaki Peña. Il a tout de même évité la défaite aux siens en délivrant la passe décisive pour l’égalisation de Jude Bellingham. Mais l’ancien Parisien reste sur deux matches consécutifs sans marquer, sa plus mauvaise série de la saison, puisqu’il avait trouvé le chemin des filets lors de tous les matches de Liga sauf un jusqu’à la visite au Rayo Vallecano.